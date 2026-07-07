Rajasthan: पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ शेविंग कराते-कराते कागजों पर किए दस्तखत, वीडियो वायरल

Rajendra Singh Rathore shaving Viral Video: राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का एक अनोखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राठौड़ की जबरदस्त मल्टीटास्किंग देखने को मिल रही है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि राठौड़ घर पर आराम से कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी (शेविंग) बनवा रहे हैं। लेकिन काम के प्रति उनकी व्यस्तता ऐसी है कि इसी दौरान उनका स्टॉफ जरूरी फाइलें और दस्तावेज लेकर उनके पास पहुंच जाता है।