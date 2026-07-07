RERA New Rules: बिल्डर को आशियाने की हर ईंट का देना होगा हिसाब, जानिए घर-फ्लैट खरीदने वालों को क्या फायदा होगा

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ( रेरा ) ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की निगरानी से जुड़ी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब बिल्डरों को निर्माण कार्य की प्रगति ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिति, खरीदारों और बुकिंगकर्ताओं से मिली राशि, फंड का स्रोत, रेरा रिटेंशन बैंक खाते में जमा, निकासी व शेष राशि का पूरा हिसाब निर्धारित फॉर्मेट में देना होगा।