Ram Mandir Donation Theft : ‘चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा मुझसे मिले थे’, आखिर अशोक गहलोत ने दिल्ली में ये क्या बात बताई?

अयोध्या के राम मंदिर में हुए करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपये के चढ़ावे और दान चोरी मामले के सामने आने के बाद देश की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। इस बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान राज्य के संदर्भ को जोड़ते हुए एक सनसनीखेज बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों के ऐतिहासिक योगदान का ज़िक्र किया और कहा कि मरुधरा के लोगों का इस मंदिर से एक बेहद गहरा और पवित्र भावनात्मक लगाव है, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तमाम कानूनी अड़चनों को दूर कर मंदिर निर्माण के लिए लीगल तरीके से पत्थर भिजवाया था। ऐसे में इतने पवित्र स्थान पर करोड़ों रुपये के चढ़ावे की कथित चोरी होना देश की आम जनता के भरोसे के साथ एक बड़ा विश्वासघात है।