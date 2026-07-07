7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में सगी बेटी ही निकली मां की कातिल, 7 लाख की सुपारी देकर कार से कुचलवाया, सामने आई हैरान करने वाली वजह

Jaipur के प्रताप नगर में बड़ा खुलासा हुआ है। एक 45 वर्षीय महिला की सड़क हादसे में मौत असल में हत्या निकली, जिसे उसकी सगी बेटी ने प्रॉपर्टी और नौकरी के लिए अंजाम दिया था।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 07, 2026

Jaipur Pratap Nagar Murder Case Daughter Hires Hitmen to Kill Mother for Job and Property

Jaipur Pratap Nagar Murder Case - AI PIC

राजधानी जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में पिछले दिनों एक 45 वर्षीय महिला की सड़क दुर्घटना में हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक़ जिस घटना को शुरुआत में एक सामान्य हिट एंड रन का मामला माना जा रहा था, वह असल में सोची-समझी साजिश के तहत किया गया एक जघन्य मर्डर था। पुलिस जांच में यह खौफनाक सच सामने आया है कि मृतका की सगी बेटी भूमिका ने ही अपने ताऊ और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए 7 लाख रुपए की भारी-भरकम सुपारी दी थी, जिसका मुख्य मकसद मां की मौत के बाद उसकी सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करना और परिवार की कीमती प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना था।

अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हुई थी महिला की मौत

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत प्रताप नगर इलाके में हुई एक कथित सड़क दुर्घटना से हुई थी, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने 45 वर्षीय महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती तौर पर परिवार के लोगों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा बताने की कोशिश की और पुलिस में इसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

हालांकि, घटनास्थल के आस-पास के तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग और मृतका के शरीर पर आई चोटों के पैटर्न को देखकर प्रताप नगर थाना पुलिस को मामले में कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ।

डीसीपी रंजीता शर्मा के निर्देश पर जब पुलिस की एक स्पेशल टीम ने मृतका के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स (CDR) और पारिवारिक पृष्ठभूमि की गहराई से जांच शुरू की, तो इस अंधे कत्ल की परतें एक-एक कर खुलती चली गईं।

बेटी भूमिका ही निकली मुख्य सूत्रधार

पुलिस की गहन पूछताछ और तकनीकी कड़ियों को जोड़ने के बाद जो सच सामने आया, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। इस पूरी खूनी साजिश की मुख्य मास्टरमाइंड मृतका की अपनी सगी बेटी भूमिका ही निकली।

मां की जगह पाना चाहती थी नौकरी

पुलिस के अनुसार, मृतका एक सरकारी विभाग में कार्यरत थी और बेटी भूमिका चाहती थी कि मां की असमय मृत्यु के बाद उसे नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए और वह सरकारी अधिकारी बन जाए। इसके साथ ही घर की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस पर भी उसका पूरा हक हो जाए। इसी अंधी महत्वाकांक्षा के चक्कर में उसने अपने सगे रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही मां की जान लेने का मन बना लिया।

रची 7 लाख की खूनी साजिश

प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी के इस लालच में बेटी भूमिका अकेली नहीं थी। इस खूनी खेल में उसका साथ देने के लिए मृतका के सगे जेठ (भूमिका के ताऊ) और ताऊ का बेटा भी शामिल हो गए। इन लोगों ने मिलकर पेशेवर अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों से संपर्क साधा और महिला की हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए 7 लाख रुपए की राशि एडवांस और काम होने के बाद के रूप में तय की।

अपराधियों को महिला के आने-जाने के रास्ते, समय और उसकी डेली रूटीन की पूरी रेकी करवाई गई, ताकि वारदात के समय किसी भी तरह की चूक न हो और पुलिस को यह पूरी तरह से एक सामान्य रोड एक्सीडेंट ही नजर आए।

3 महीने से प्लान, दूसरे प्रयास में अंजाम

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मर्डर मिस्ट्री के तकनीकी पहलुओं को उजागर करते हुए बताया कि आरोपी पिछले 3 महीनों से लगातार महिला की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। इससे पहले भी अपराधियों ने एक बार महिला को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय सड़क पर अत्यधिक भीड़ होने और महिला के अचानक रास्ता बदल लेने के कारण उनका पहला प्रयास पूरी तरह विफल हो गया था।

इसके बाद आरोपियों ने अपनी रणनीति बदली और पिछले दिनों सुनसान सड़क देखकर तेज रफ्तार गाड़ी से महिला को पीछे से सीधी टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई।

बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

जयपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी बेटी भूमिका, उसके ताऊ, चचेरे भाई और सुपारी लेकर गाड़ी से टक्कर मारने वाले शूटरों व मददगारों सहित कुल 7 आरोपियों को अलग-अलग ठिकानों से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, इस पूरे प्रकरण का एक मुख्य आरोपी बलराम उर्फ रवि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है और फरार है।

डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि फरार आरोपी बलराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 विशेष टीमें लगातार राजस्थान और हरियाणा के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और उसे भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर समाज में रिश्तों के कत्ल और लालच की खौफनाक सीमा को उजागर किया है।

पिछले 6 महीने का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी, जानें राजस्थान पुलिस पास या फेल; क्या है भविष्य की रणनीति?

ये भी पढ़ें
Rajasthan Police Report Card 2026 DGP Rajiv Kumar Sharma Shares Crime Data and Strategy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 02:25 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में सगी बेटी ही निकली मां की कातिल, 7 लाख की सुपारी देकर कार से कुचलवाया, सामने आई हैरान करने वाली वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: ‘बाबूजी… गुब्बारा ले लो’ की पुकार हुई खामोश, 3 मासूम और पिता की मौत से उजड़ गया परिवार

jaipur road accident
जयपुर

राजस्थान में आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव? ‘सस्पेंस’ के बीच जानें क्या है आज की ताज़ा स्थिति?

Jhabar Singh Kharra Statement Rajasthan Panchayat Urban Body Elections Update
जयपुर

जयपुर में परिवार को तेज रफ्तार ट्रोले ने कुचला, पिता और 3 बच्चों की मौत, जानें कब-कब हुए बड़े हादसे

jaipur accident
जयपुर

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: सीकर जिले के 3 दोस्त पहाड़ से झरने में बहे, 1 की मौत, आप न बरतें ऐसी लापरवाही

Maleshwar Dham accident news
जयपुर

Jaipur Accident CCTV : कैमरे में कैद हुई घटना, काल बनकर आया ट्रॉला, 3 बच्चों समेत 4 की मौत

Jaipur Road Accident Out of Control Truck Hits Pedestrians at 200 Feet Bypass
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.