जयपुर में सगी बेटी ही निकली मां की कातिल, 7 लाख की सुपारी देकर कार से कुचलवाया, सामने आई हैरान करने वाली वजह

राजधानी जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में पिछले दिनों एक 45 वर्षीय महिला की सड़क दुर्घटना में हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक़ जिस घटना को शुरुआत में एक सामान्य हिट एंड रन का मामला माना जा रहा था, वह असल में सोची-समझी साजिश के तहत किया गया एक जघन्य मर्डर था। पुलिस जांच में यह खौफनाक सच सामने आया है कि मृतका की सगी बेटी भूमिका ने ही अपने ताऊ और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए 7 लाख रुपए की भारी-भरकम सुपारी दी थी, जिसका मुख्य मकसद मां की मौत के बाद उसकी सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करना और परिवार की कीमती प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना था।