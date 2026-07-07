Jaipur Accident: ‘बाबूजी… गुब्बारा ले लो’ की पुकार हुई खामोश, 3 मासूम और पिता की मौत से उजड़ गया परिवार

बता दें कि परिवार के दो बच्चे उस समय घर पर थे। अगर वे भी साथ होते तो शायद यह परिवार पूरी तरह खत्म हो जाता। अब घर में खिलौने हैं, बिखरी किताबें हैं, लेकिन जिनके लिए थीं वे तीनों मासूम लौटकर नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज करा रही मां के लिए यह समझना शायद सबसे मुश्किल होगा कि जिन बच्चों को सुबह उसने अपने हाथों से तैयार किया, वे अब कभी उसकी गोद में नहीं आएंगे। पति की भी मौत हो गई। एक ही दिन में परिवार के चार सदस्य छिन गए। पीछे बची है एक ऐसी खामोशी, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।