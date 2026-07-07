जयपुर में परिवार को तेज रफ्तार ट्रोले ने कुचला, पिता और 3 बच्चों की मौत, जानें कब-कब हुए बड़े हादसे

जयपुर। राजधानी जयपुर में एक फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मंगलवार सुबह शहर की अजमेर रोड पर 200 फीट बाइपास के पास तेज रफ्तार ट्रोले ने पलभर में एक ही परिवार के पांच लोगों को कुचल दिया। हादसे में तीन बच्चों और पिता की मौत हो गई। मां के दोनों पैर कट गए। टक्कर के बाद चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मृतकों की पहचान राजसमंद के जैतपुरा का निवासी चंद्रप्रकाश और उनके बेटों रमेश (11), दीपक (8),रतन (10)के रूप में हुई है। चंद्रप्रकाश की पत्नी कैलाशी गंभीर रूप से घायल है। उसका एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा में इलाज चल रहा है।