बालोतरा में PM नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज : कांस्टेबल का हाथ पकड़ बोले- क्यों भाग रहे हो? पुलिस के सिपाही हो, डरना नहीं है

एक अन्य वाकये में, भरतपुर की रहने वाली श्रुति गुप्ता को स्कूल लेक्चरर के पद का नियुक्ति पत्र मिला। जब पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि वे कहां की रहने वाली हैं, तो श्रुति ने जैसे ही भरतपुर कहा, पास में खड़े सीएम भजनलाल शर्मा (जो खुद भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं) मुस्कुरा दिए। श्रुति ने बताया कि वे अपने परिवार की पहली गजटेड अधिकारी बनी हैं। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी सफलताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।