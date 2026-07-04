4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बालोतरा में PM नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज : कांस्टेबल का हाथ पकड़ बोले- क्यों भाग रहे हो? पुलिस के सिपाही हो, डरना नहीं है

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान अलग-अलग विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल पिंटाराम गरासिया का हाथ पकड़कर बोले, क्यों भाग रहे हो, राजस्थान पुलिस के सिपाही हो, डरना नहीं है। पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jul 04, 2026

PM Narendra Modi and Constable Pintaram Garasia

पिंटाराम को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (पत्रिका फोटो)

PM Narendra Modi and Constable Pintaram Garasia: बालोतरा: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर आयोजित भव्य समारोह में पीएम मोदी ने अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी के लिए चुने गए पांच युवाओं को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मंच पर कुछ बेहद दिलचस्प और भावुक पल देखने को मिले, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया।

'राजस्थान पुलिस के सिपाही हो, डरना नहीं है'

समारोह के दौरान जब नवचयनित पुलिस कांस्टेबल पिंटाराम गरासिया मंच पर नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे, तो प्रधानमंत्री को सामने देखकर वे थोड़े घबरा गए। पिंटाराम हड़बड़ाहट में पत्र लेकर तुरंत वापस लौटने लगे। तभी पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। पीएम मोदी ने पिंटाराम की पीठ थपथपाई और हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्यों भाग रहे हो? राजस्थान पुलिस के सिपाही हो, किसी से डरना नहीं है, भागना नहीं है। आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहो।

क्या बोले कांस्टेबल पिंटाराम

पिंटाराम ने बताया कि उनके परिवार में यह पहली सरकारी नौकरी है। उनके पिता किसान हैं और बड़े भाई ने उनकी पढ़ाई में बहुत मदद की है। 12वीं पास करने के बाद ही उनका चयन पुलिस में हुआ है। पीएम के हाथों नियुक्ति पत्र पाना उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया है।

भरतपुर का नाम सुनते ही मुस्कुराए सीएम भजनलाल

एक अन्य वाकये में, भरतपुर की रहने वाली श्रुति गुप्ता को स्कूल लेक्चरर के पद का नियुक्ति पत्र मिला। जब पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि वे कहां की रहने वाली हैं, तो श्रुति ने जैसे ही भरतपुर कहा, पास में खड़े सीएम भजनलाल शर्मा (जो खुद भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं) मुस्कुरा दिए। श्रुति ने बताया कि वे अपने परिवार की पहली गजटेड अधिकारी बनी हैं। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी सफलताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

2018 की भर्ती, 2025 में आया रिजल्ट

श्रीगंगानगर की रहने वाली दीक्षा को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र मिला। दीक्षा ने एक दिलचस्प बात साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस परीक्षा को साल 2018 में दिया था, जिसका रिजल्ट साल 2025 में आया। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार जून 2026 में उन्हें जॉइनिंग मिली। पीएम मोदी ने दीक्षा को बधाई दी और भविष्य में पूरी ईमानदारी से काम करने की सलाह दी।

इन युवाओं को भी मिले पत्र

मनोज कुमार: इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पत्र मिला। लवप्रीत सिंह (श्रीगंगानगर): इन्हें पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नौकरी का पत्र पाकर सभी युवाओं और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। मंच पर पीएम मोदी का यह सहज और मददगार अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोर रहा है।

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर पति-पत्नी की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण से पड़ोसी थे परेशान

ये भी पढ़ें
Jaipur History-Sheeter Bulldozer Action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 10:08 pm

Published on:

04 Jul 2026 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा में PM नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज : कांस्टेबल का हाथ पकड़ बोले- क्यों भाग रहे हो? पुलिस के सिपाही हो, डरना नहीं है

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pachpadra Refinery: 2 हजार रुपए तक पहुंचने वाली थी LPG की कीमत! PM मोदी ने बताया कैसे भारत ने सूझबूझ से टाला बड़ा संकट

PM Narendra Modi
बाड़मेर

PM Modi Speech: ‘बहन वसुंधरा राजे…’, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम का किया ज़िक्र- जानें क्या कहा?

PM Modi Rajasthan Speech Why He Mentioned Vasundhara Raje in Balotra
बाड़मेर

PM Modi Speech: ‘बहुत अफवाएं फैलाई, लोगों को डराया-भड़काया’, जानें राजस्थान से प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें

PM Narendra Modi Rajasthan Visit Pachpadra Refinery Speech Highlighted main points
बाड़मेर

PM Modi Rajasthan Visit: पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले बदला मौसम, पचपदरा में तेज़ आंधी-बारिश से गिरे पोस्टर-होर्डिंग्स

PM Modi Rajasthan Visit IMD Yellow Alert Issued for Barmer Balotra
बाड़मेर

Rajasthan Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी का वर्षों पुराना सपना हुआ साकार, ‘पत्रिका’ ने भी निभाई अहम भूमिका

HiTech Refinery
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.