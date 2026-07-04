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PM Modi Speech: ‘बहन वसुंधरा राजे…’, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम का किया ज़िक्र- जानें क्या कहा?

PM Modi ने Balotra में Pachpadra Refinery लोकार्पण के दौरान पूर्व CM Vasundhara Raje का विशेष ज़िक्र किया। जानिए नर्मदा पानी और राजस्थान के जल संकट पर पीएम मोदी ने क्या कहा।
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बाड़मेर

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Nakul Devarshi

Jul 04, 2026

PM Modi Rajasthan Speech Why He Mentioned Vasundhara Raje in Balotra

PM Modi Balotra Speech PIC

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विशेष रूप से उल्लेख किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने पुराने दिनों को याद करते हुए राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों पर खुलकर बात की, जिससे राजनीतिक हलकों में एकजुटता और समन्वय का एक बड़ा और सकारात्मक संदेश गया है।

गुजरात-राजस्थान के बीच नर्मदा पानी का समझौता

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पुराने जल संकट का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान की पानी से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। इसके विपरीत, बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है।

पीएम मोदी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "जब हम गुजरात में पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे थे और राजस्थान को पानी देने की बात आई, तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि देश के कई हिस्सों में राज्य पानी के लिए आपस में लड़ रहे थे। राजस्थान के लोगों को भी संशय था कि गुजरात नर्मदा का पानी देगा या नहीं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि उस समय गुजरात में मैं मुख्यमंत्री था और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थीं। हम दोनों ने मिलकर बिना किसी विवाद, बिना किसी आंदोलन और बिना किसी लड़ाई के गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा कर दिया।"

मंच से 'बहन वसुंधरा राजे' कहने के सियासी मायने

पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शुरुआती सफर और विकास कार्यों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से "बहन वसुंधरा राजे और मैंने मिलकर..." शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक जनसभा के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के योगदान को इस तरह याद करना राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। इसे भाजपा के भीतर शीर्ष स्तर पर मजबूत तालमेल और समन्वय के रूप में देखा जा रहा है।

पीएम मोदी के इस रुख से रैली में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में एक नया राजनीतिक उत्साह देखने को मिला।

जयपुर के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ीं वसुंधरा राजे

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा में पचपदरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात दे रहे थे, तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजधानी जयपुर में आयोजित मुख्य प्रादेशिक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुईं। जयपुर के इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्य करने के तरीके और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की जमकर सराहना की।

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी खूबी है कि वे जिस काम को भी अपने हाथ में लेते हैं, उसे हर हाल में पूरा करके ही मानते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के चलते राजस्थान में विकास कार्यों को एक अभूतपूर्व गति मिल रही है, जिससे आने वाले समय में राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

जयपुर मेट्रो के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जोर

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी विशेष रूप से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जयपुर मेट्रो के 50 किलोमीटर से अधिक के नए नेटवर्क के विकास से राजधानी के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट्स सीधे तौर पर आम लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने और समय की बचत करने में मददगार साबित होंगे।

कार्यकर्ताओं में नया जोश और 54,000 युवाओं का रोजगार उत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम शामिल थे, बल्कि राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार उत्सव भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त हुए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पीएम मोदी के भाषण में वसुंधरा राजे के नाम के उल्लेख और दूसरी तरफ जयपुर से राजे द्वारा पीएम मोदी के विजन की तारीफ किए जाने से प्रदेश के कोने-कोने से आए भाजपा कार्यकर्ताओं में एकजुटता का एक नया संदेश गया है, जो आगामी राजनीतिक परिदृश्य के लिए पार्टी को और मजबूती देगा।

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Updated on:

04 Jul 2026 03:49 pm

Published on:

04 Jul 2026 03:28 pm

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