PM Modi Speech: ‘बहन वसुंधरा राजे…’, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम का किया ज़िक्र- जानें क्या कहा?

पीएम मोदी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "जब हम गुजरात में पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे थे और राजस्थान को पानी देने की बात आई, तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि देश के कई हिस्सों में राज्य पानी के लिए आपस में लड़ रहे थे। राजस्थान के लोगों को भी संशय था कि गुजरात नर्मदा का पानी देगा या नहीं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि उस समय गुजरात में मैं मुख्यमंत्री था और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थीं। हम दोनों ने मिलकर बिना किसी विवाद, बिना किसी आंदोलन और बिना किसी लड़ाई के गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा कर दिया।"