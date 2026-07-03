बाड़मेर: घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत

Barmer Murder News: बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र के पुषड गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां दो सगे भाइयों के बीच चल रहा आपसी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है।