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PM Modi Rajasthan Visit : ‘1 लाख करोड़’ की सौगातें देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

PM Narendra Modi 4 July 2026 को राजस्थान आ रहे हैं। बालोतरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 सहित ₹1.06 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का मिनट-दर-मिनट शेड्यूल।
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बाड़मेर

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Nakul Devarshi

Jul 03, 2026

PM Modi Rajasthan Visit Balotra Refinery Jaipur Metro Schedule Updates

PM Modi - File PIC

राजस्थान के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई और ऐतिहासिक रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, 4 July 2026 को राज्य के महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, पीएम मोदी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बालोतरा जिलों में मौजूद रहकर राज्य की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे को लेकर मारवाड़ और पूरे राजस्थान की जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी बड़ी योजनाएं सीधे तौर पर यहां के लोगों के जीवन और रोजगार से जुड़ी हुई हैं।

सुबह 10:45 बजे | जोधपुर आगमन: नए टर्मिनल की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रम की शुरुआत सुबह जोधपुर की धरती से होगी। पीएम मोदी सुबह 10:45 बजे भारतीय वायुसेना स्टेशन या जोधपुर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरेंगे। जोधपुर पहुंचने के तुरंत बाद वे एयरपोर्ट पर बनकर तैयार हुए नए डोमेस्टिक टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे।

जोधपुर एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल: यह आधुनिक टर्मिनल भवन लगभग 480 करोड़ रुपये की भारी लागत से तैयार किया गया है। इसकी सालाना क्षमता 20 लाख यात्रियों को संभालने की होगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन और व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

मॉडिफाइड उड़ान योजना: देश के भीतर रीजनल एयर कनेक्टिविटी (क्षेत्रीय हवाई संपर्क) को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट से ही नई 'मॉडिफाइड उड़ान योजना' का पूरे देश के लिए राष्ट्रव्यापी शुभारंभ करेंगे।

दोपहर 12:15 बजे | बालोतरा आगमन: पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण

जोधपुर के कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:15 बजे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। बालोतरा का यह दौरा राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

पचपदरा रिफाइनरी : पीएम मोदी पचपदरा में देश के पहले हरित एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को देश को समर्पित करेंगे। 9 MMTPA क्षमता वाले इस अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स को 79,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ स्थापित किया गया है, जो राजस्थान में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

बालोतरा से ही जयपुर मेट्रो फेज-2 का भव्य शिलान्यास

जयपुर की जनता के लिए भी कल का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा के मुख्य मंच से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल माध्यम) के जरिए 'जयपुर मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट' (Jaipur Metro Rail Project Phase 2) का भव्य शिलान्यास करेंगे। 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले इस फेज से जयपुर शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा और ट्रैफिक की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।

रोजगार मेला: नवनियुक्त युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

विकास कार्यों के साथ-साथ युवाओं के भविष्य के लिए भी इस दौरे में बड़ा कदम शामिल है। पचपदरा के कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल माध्यम का उपयोग करके राजस्थान के 50,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेले के बाद प्रधानमंत्री बालोतरा में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पूरे मारवाड़ क्षेत्र से लाखों लोगों के जुटने की संभावना है।

शाम को गुजरात के लिए भरेंगे उड़ान

राजस्थान के इन सभी ऐतिहासिक कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर बाद वे गुजरात के साणंद (अहमदाबाद) पहुंचेंगे, जहां शाम 4:30 बजे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओसैट (OSAT) फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन करेंगे।

राजस्थान को मिलने वाली प्रमुख सौगातें

ऊर्जा व पावर सेक्टर: पचपदरा रिफाइनरी के अलावा क्षेत्र में कई नए नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और पावर ट्रांसमिशन ग्रिड लाइनों की शुरुआत होगी।

रोड व रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर: पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने वाले कई नए नेशनल हाईवे और रेलवे विकास कार्यों की नींव रखी जाएगी।

एविएशन व अर्बन ट्रांसपोर्ट: जोधपुर को नया आधुनिक हवाई अड्डा और राजधानी जयपुर को नए मेट्रो नेटवर्क की सौगात मिलेगी।

सुरक्षा के कड़े और चाक-चौबंद इंतजामों के बीच जोधपुर और बालोतरा में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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Updated on:

03 Jul 2026 03:19 pm

Published on:

03 Jul 2026 03:14 pm

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