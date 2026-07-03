PM Modi Rajasthan Visit : ‘1 लाख करोड़’ की सौगातें देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

राजस्थान के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई और ऐतिहासिक रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, 4 July 2026 को राज्य के महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, पीएम मोदी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बालोतरा जिलों में मौजूद रहकर राज्य की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे को लेकर मारवाड़ और पूरे राजस्थान की जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी बड़ी योजनाएं सीधे तौर पर यहां के लोगों के जीवन और रोजगार से जुड़ी हुई हैं।