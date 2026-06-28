सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। रिफाइनरी के गेट संख्या-7 से कार्यक्रम स्थल तक "12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" थीम पर प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त संकेतक लगाने, प्रत्येक आगंतुक का पुलिस सत्यापन होने के बाद ही प्रवेश पास जारी करने, पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पानी, मेडिकल किट, चिकित्सकों की तैनाती तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।