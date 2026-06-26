बाड़मेर: 6 बच्चों की मां को भगाने आए प्रेमी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, 6 साल से चल रहा था लव अफेयर

गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात मांगाराम एक टैक्सी लेकर महिला के गांव पहुंचा। उसका इरादा महिला को अपने साथ भगाने का था। वह महिला को टैक्सी में बैठाकर ले जाने ही वाला था कि तभी महिला के ससुराल वालों और गांव के कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ गई। बताया जा रहा है कि दरूड़ा ग्राम पंचायत के तहत आने वाले भीलों की बस्ती में ही मृतक युवक मांगाराम की बहन का घर यानी ससुराल है।