राघवेंद्र शर्मा मौत मामला: मां बोलीं- कहता था बताऊंगा तो आप परेशान होंगे, बिलखती पत्नी ने कहा- वे अजीब से डर में थे

पहली बार रात में स्कूल में रुके हैं। मैंने जाने से भी मना किया था। राघवेंद्र रात करीब 7.30 घर से निकलते थे। इसके बाद वे 11.30 बजे घर आए और बोले कि स्कूल का गार्ड छुट्टी पर है। आज रात वह स्कूल में सोएंगे। उन्हें मना भी किया था। वे अजीब से डर में थे। सुबह करीब 6.30 बजे मोबाइल पर कॉल किया तो रिसीव नहीं हुआ। इस पर खुद स्कूटी से स्कूल पहुंची, गेट से देखा तो अंदर से धुआं निकल रहा था।