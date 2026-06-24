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पाली: ससुराल जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने लोहे की खिड़की से बांधकर पीटा, बाद में पता चला रिश्तेदार हैं

Pali News: पाली में रोहट क्षेत्र के बागडिया गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने दो युवकों को पूरी रात बंधक बनाकर पीटा। सुबह पुलिस जांच में पता चला कि दोनों युवक चोर नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहे थे। मामले में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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पाली

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Arvind Rao

Jun 24, 2026

Pali Crime News

रोहट एरिया के बागडिया गांव में दो युवकों की पिटाई के बाद सुबह मौके पर मौजूद लोग (पत्रिका फोटो)

Pali Crime News: पाली: रोहट क्षेत्र के बागडिया गांव में अमानवीयता की हदें पार करते हुए ग्रामीणों ने दो युवकों को चोर बताकर पूरी रात बंधक बनाए रखा और उन पर कहर बरपाया। सुबह पुलिस ने जब मामले की जांच की, तो सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए दोनों युवक चोर नहीं, बल्कि रिश्तेदार थे।

पुलिस के अनुसार, अबकीया की ढाणी निवासी मलाराम बावरी और खारड़ा निवासी गोविंद बावरी सोमवार रात बाइक से बागडिया गांव जा रहे थे। मलाराम का यहां ससुराल है, जबकि गोविंद अपने ननिहाल आया था।

चोरों से परेशान थे ग्रामीण

इसी बीच गांव में पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरियों से परेशान ग्रामीण गश्त कर रहे थे। दोनों युवकों की बाइक पर नंबर प्लेट न होने के कारण ग्रामीणों को उन पर शक हो गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने बिना किसी पूछताछ के दोनों को दबोच लिया।

लोहे के खिड़की से बांधकर पीटा

आरोप है कि गांव के मुनाराम, कुलदीप और जगदीश सहित करीब 15 लोगों ने दोनों युवकों को लोहे की खिड़की से रस्सियों से बांध दिया। रात भर उन पर लाठी और लोहे के सरियों से जानलेवा हमला किया। युवक गिड़गिड़ाते रहे और कहते रहे के हम चोर नहीं, बल्कि रिश्तेदार हैं। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी।

जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर दुर्व्यवहार किया

जब पीड़ित के परिजन तुलसी और संतोष उन्हें छुड़ाने पहुंचे, तो उनके साथ भी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर दुर्व्यवहार किया गया। मंगलवार सुबह सूचना मिलते ही रोहट पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को छुड़ाया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले उन्हें रोहट अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बांगड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू

पीड़ित पक्ष की ओर से शंकरलाल बावरी ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रोहट थानाधिकारी ने बताया कि इस बर्बरता में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर, घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है।

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Updated on:

24 Jun 2026 02:00 pm

Published on:

24 Jun 2026 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली: ससुराल जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने लोहे की खिड़की से बांधकर पीटा, बाद में पता चला रिश्तेदार हैं

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