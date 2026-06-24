पाली: ससुराल जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने लोहे की खिड़की से बांधकर पीटा, बाद में पता चला रिश्तेदार हैं

पीड़ित पक्ष की ओर से शंकरलाल बावरी ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रोहट थानाधिकारी ने बताया कि इस बर्बरता में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर, घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है।