10 राज्यों में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती, तो राजस्थान में जिला अस्पताल सिर्फ MBBS डॉक्टरों के भरोसे क्यों? जिम्मेदार कौन?

सवाल: कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर में मौतें, विभाग क्या कर रहा है?

मंत्रीः कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामलों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोटा में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में सक्रिय दवा नहीं मिली। दवा के ट्रांसपोर्ट के दौरान खराब होने की आशंका है। कोटा में तेज गर्मी भी इसका एक कारण हो सकती है। उस फैक्ट्री को बंद कर दिया है। स्टॉफ पर भी कार्रवाई की गई है। बीकानेर और जोधपुर के मामले रेफर्ड और गंभीर थे।