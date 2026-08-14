बारिश के सुहाने मौसम में बच्चों की पिकनिक

मयंक और फलक की पिकनिक

उत्कर्ष प्रताप सिंह, 8 वर्ष

एक दिन मयंक और उसकी दोस्त फलक अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने एक सुंदर बगीचे में गए। वहां चारों ओर हरे-भरे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज मुस्कुरा रहा था। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक चादर बिछाई। मयंक सैंडविच खाने लगा और फलक मीठा तरबूज खाने लगी। दोनों बातें करते-करते हंस रहे थे। उन्होंने जूस भी पिया और खूब मजे किए। खाना खाने के बाद दोनों बगीचे में घूमने लगे। उन्होंने तितलियों को उड़ते देखा और चींटियों को मेहनत से काम करते देखा। दोनों ने सोचा कि हमें हमेशा प्रकृति से प्यार करना चाहिए। जाते समय उन्होंने अपना सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया। यह देखकर उनके माता-पिता बहुत खुश हुए। घर लौटते समय मयंक और फलक ने कहा कि वे फिर से पिकनिक पर आएँगे और हमेशा पार्क को साफ़ रखेंगे।

———————

ति​तलियां, चींटियां और हम

यदुराज सिंह देवड़ा, 8 वर्ष

एक सुहावने रविवार की सुबह यदुराज और वेदिका अपने घर के पास वाले खूबसूरत पार्क में पिकनिक मनाने गए। आसमान में सूरज खिलखिला रहा था और हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पार्क में पहुंचकर दोनों ने हरी घास पर अपनी रंग-बिरंगी चादर बिछाई और पीछे अपना छोटा सा टेंट लगा लिया। वेदिका अपने साथ स्वादिष्ट ताज़ा तरबूज, फल और ब्रेड लेकर आई थी, जबकि यदुराज घर से ठंडी नींबू-पानी की शिकंजी और मज़ेदार सैंडविच बनवाकर लाया था। चादर पर बैठकर दोनों ने पिकनिक की टोकरी खोली। यदुराज मज़े से बड़े चाव के साथ सैंडविच खाने लगा, वहीं वेदिका तरबूज का मीठा टुकड़ा खाकर खुश हो रही थी। पिकनिक का मज़ा तब और बढ़ गया जब उनके आसपास सुंदर तितलियां मंडराने लगीं और छोटी-छोटी चींटियां भी भोजन की खुशबू से वहां पहुंच गईं। फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट के बीच दोनों ने खूब बातें कीं और ठंडी शिकंजी की चुस्कियां लीं। खुले आसमान के नीचे बिताया गया यह पल यदुराज और वेदिका के लिए बहुत खास बन गया। हंसी-खुशी और स्वादिष्‍ट व्यंजनों से भरा यह दिन दोनों की दोस्ती को और भी गहरा कर गया।

—————————————

पिकनिक का आनंद

ख्वाहिश राठौड़, 8 वर्ष

एक दिन रविवार की सुबह बहुत सुहावनी थी। सूरज हल्की धूप बिखेर रहा था और मौसम बहुत अच्छा था। रोहन और उसकी बहन रिया अपने माता-पिता के साथ पार्क में पिकनिक मनाने गए। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे चादर बिछाई और अपना टेंट भी लगाया। टोकरी में स्वादिष्ट सैंडविच, तरबूज, खरबूजा और ठंडा नींबू पानी रखा था। दोनों भाई-बहन खुशी-खुशी खाना खाने लगे। खाते समय उन्होंने ध्यान रखा कि कोई भी कचरा इधर-उधर न फेंकें। उन्होंने फल के छिलके और अन्य कचरा एक थैले में इकट्ठा किया। भोजन के बाद दोनों ने पार्क में खेला, फूलों को देखा और तितलियों का आनंद लिया। उन्होंने पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी जानवर या कीड़े को परेशान भी नहीं किया। शाम होने पर उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और पार्क को पहले की तरह साफ़ छोड़ दिया। वहां मौजूद लोगों ने उनकी स्वच्छता और अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। घर लौटते समय दोनों बच्चों ने निश्चय किया कि वे हमेशा प्रकृति की रक्षा करेंगे और जहां भी जाएँगे, सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे।