कब पढ़ेगा भारत… 73 फीसदी बच्चे सीनियर सैकंडरी से पहले छोड़ रहे स्कूल

नई दिल्ली। देश में सरकारी क्षेत्र में शिक्षा का दायरा बढ़ा, स्कूलों तक पहुंच बढ़ी है, शिक्षक बढ़े हैं और छात्र-शिक्षक अनुपात भी बेहतर हुआ है। हर बच्चे तक कलम-किताब पहुंचाने के तमाम दावों और योजनाओं के बीच स्कूली शिक्षा की बेहद कड़वी और चिंताजनक तस्वीर सामने संसद की प्राक्कलन समिति ने दिखाई है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 27 ही सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच पा रहे हैं, जबकि 73 बच्चे बारहवीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने की चुनौती का समाधान नहीं किया गया तो सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा।