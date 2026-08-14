Festival: सावरवानी के शुद्ध देशी घी और चोपना के मावे से महकेगा तामिया सावन महोत्सव

तामिया सावन महोत्सव 21 से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से होने वाले तामिया सावन महोत्सव में पर्यटकों के लिए सावन के झूले, आदिवासी आर्ट, हस्तशिल्प, हथकरघा की वस्तुओं की बिक्री, नेचर फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित अनेक प्रकार की गतिविधियां होंगी। यहां पर्यटकों के लिए पर्यटन ग्राम सावरवानी का शुद्ध देसी घी और पर्यटन ग्राम चोपना का स्वादिष्ट मावा भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सावन महोत्सव के लिए तामिया को विशेष तौर पर सजाया जाएगा और सभी ट्रेकिंग पाइंट पर सुरक्षा व स्वच्छता के लिए खास तैयारी होगी। सावन महोत्सव में देश के महानगरों से टूर ऑपरेटर भी सहभागिता करने आ रहे हैं, जो तामिया और आसपास के होम स्टे की खूबसूरती भी देखेंगे। जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के नोडल अधिकारी बलराम राजपूत ने बताया कि महोत्सव में स्थानीय नृत्य, लोककला और लोक संगीत को शामिल किया जा रहा है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से सावन महोत्सव तामिया से सुप्रसिद्ध पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के पास होगा। यहां पर्यटकों के खान-पान के लिए अनेक स्टाल लगाए जाएंगे। सावन में झूलों का महत्व होता है, यहां आने वाले पर्यटक झूलों का आनंद उठा सकेंगे। पर्यटकों को वल्चर पांइट, चीड़ पांइट, छोटा महादेव, ग्वालगढ़ पहाड़ी, तुलतुला पहाड़ की ट्रेकिंग गाइड द्वारा करवाई जाएगी। पर्यटकों को तामिया ब्लॉक के पर्यटन ग्रामों में संचालित होम स्टे तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी।