Chhindwara News: बड़ा हादसा टला, टेक-ऑफ से पहले प्लेन के इंजन में आई खराबी, नकुलनाथ-हरीश चौधरी थे सवार

नकुलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए विमान में तकनीकी खराबी आने की जानकारी दी है, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है- प्रिय साथियों, विमान में तकनीकी खराबी के कारण मेरा भोपाल दौरा रद्द हो गया है, जिसके लिए मैं आप सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूं। मेरी बहुत इच्छा थी कि इस अवसर पर आप सभी के बीच भोपाल में उपस्थित रहूं, आप सभी से मिलूं और आपसे रूबरू होकर संवाद करूं। दुर्भाग्यवश परिस्थितिवश यह संभव नहीं हो सका। लेकिन मेरा आप सभी से वादा है कि बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित रहूँगा, आप सभी से मुलाकात करूंगा और संगठन एवं हमारे साझा प्रयासों को लेकर आपसे विस्तार से संवाद करूंगा। आप सभी के स्नेह, सहयोग और विश्वास के लिए हृदय से आभार। जल्द ही मुलाकात होगी।