जलसंकट: आधा जलकर वसूले निगम, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

छिंदवाड़ा. आदर्श फाउंडेशन ने धर्मटेकड़ी स्थित आदर्श अटल हर्बल वाटिका में च्एकपेड़ गुरु के नामज् अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। शुरुआत देव वृक्ष की पूजन के साथ हुई। इसके पश्चात सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने गुरु के नाम से एक-एक पौधा रोपित किया। इस दौरान वाटिका में अर्जुन, अशोक, आंवला, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, सतावर, सहित अन्य औषधीय, फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर आचार्य रविकांत शास्त्री ने गुरु की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। साथ ही उन्होंने पीपल, बरगद, नीम, आंवला जैसे प्रत्येक वृक्ष के धार्मिक महत्व के साथ-साथ उनके औषधीय गुणों की भी जानकारी दी। आदर्श फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं स्वच्छता चैंपियन महेश बंदेवार ने कहा कि गुरु और वृक्ष दोनों ही हमें जीवन देते हैं। गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश एवं वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। इसलिए एक पेड़ गुरु के नामप लगाकर हमने दोनों के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर फाउंडेशन अध्यक्ष महेश बंदेवार, सचिव डॉ. लता नागले, उपाध्यक्ष नीलिमा पूरी गोस्वामी, सदस्य प्रीति बंदेवार, हर्बल मैन रविंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।