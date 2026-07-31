जटिल पेट के कैंसर के मरीज को मिला नया जीवनदान, सिम्स की टीम ने किया सफल ऑपरेशन



मुख्य शल्य चिकित्सक डॉ. महेंद्र सिंह, डॉ. हेमंत अहीरवार, डॉ. निर्मल ठाकुर तथा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ टीम के चिकित्सकों डॉ अश्वनी पटेल, डॉ निकिता वर्मा, डॉ अंशुल जैन और नर्स ममता दूबे के सहयोग से यह जटिल ऑपरेशन संपन्न हुआ। सिम्स मेडिकल कॉलेज की अधिष्ठाता डॉ. अभय सिन्हा ने आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई। वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर है तथा वह सर्जिकल आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में स्वस्थ हो रहे हैं। परिजनों ने पूरी चिकित्सा टीम का आभार व्यक्त किया। सिम्स के डॉक्टरों की टीम ने जिला अस्पताल में पेट (गैस्ट्रिक) कैंसर से पीडि़त एक प्रौढ़ मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब भोजन लेने में सक्षम है और उसकी जीवन-गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।