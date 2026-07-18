पांढुर्ना में ‘शोले’ रिटर्न्स! पत्नी नहीं मानी तो 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति, ढाई घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रा

सूचना मिलते ही एसडीएम अलका एक्का, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, तहसीलदार और थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुँचे। अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से विजय से नीचे उतरने की मिन्नतें कीं, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी एक ही जिद थी पत्नी अंजली को बुलाओ।तनाव बढ़ता देख पुलिस तुरंत अंजली को मांगुरली (मायके) से बीएसएनएल दफ्तर लेकर आई। विजय टावर के ऊपर से ही अपनी दुखभरी कहानी सुनाता रहा। अंजली ने फोन पर कई बार साथ रहने का वादा किया और नीचे उतरने को कहा, लेकिन विजय लिखित आश्वासन पर अड़ गया।