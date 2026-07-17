मक्का किसानों को तुरंत मिले उपज बिक्री का बकाया भुगतान

छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक के छह ग्राम कोडामऊ, पालामऊ, केकड़ा, तिकाड़ी, चिखली व बीसापुर के अनेक मक्का उत्पादक किसान अपनी बेची हुई उपज के शेष भुगतान के लिए भटक रहे हैं। जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में पीडि़त किसानों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर व्यापारी से बकाया भुगतान कराने का आग्रह किया। सौंसर विधायक विजय चौरे व किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह के नेतृत्व में किसान कांग्रेस ने पीडि़त किसानों के साथ नियंत्रण कक्ष पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इसमें बताया गया कि वर्ष 2025-26 में मोहखेड़ ब्लॉक के इन गांवों के किसानों ने व्यापारी राजा निवासी गाडऱवाड़ाभाजीपानी को 15 सौ क्विंटल मक्का 17 सौ रुपए के मूल्य से बेचा था। लगभग 6-7 माह बीतने के बाद भी किसानों का 25 लाख रुपए से अधिक का भुगतान अटका है। किसानों ने बकाया राशि के तत्काल भुगतान और धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को जिले में व्यापार करने से रोकने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय किसान कांग्रेस के पदाधिकारी देवकरण पटेल, अर्जुन वानखेड़े, गुलाब चौधरी, मुकेश भादे, अशोक फरकारे, योगेश सातनकर व कई पीडि़त किसान उपस्थित रहे।