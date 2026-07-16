फोन पर बात करते-करते भाजपा पार्षद को आया हार्ट अटैक, छिंदवाड़ा में मौत

Chhindwara BJP Parshad Lokesh Dehariya Death: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में नगरनिगम के वार्ड नंबर 47 के भाजपा पार्षद लोकेश डेहरिया (48) का अचानक निधन हो गया। पार्षद खाना खाने के बाद अपने घर के पास टहल रहे थे, वो टहलते वक्त मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। पार्षद की मौत की घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर गुरुवार को तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा पार्षद की मौत से गुरुवार को दिनभर शहर में शोक का माहौल रहा, बड़ी संख्या में लोग भाजपा पार्षद को अंतिम विदाई देने और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे।