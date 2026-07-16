16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

फोन पर बात करते-करते भाजपा पार्षद को आया हार्ट अटैक, छिंदवाड़ा में मौत

BJP Parshad Lokesh Dehariya Death: खाना खाने के बाद घर के पास टहल रहे थे भाजपा पार्षद, फोन पर बात करते वक्त हार्ट अटैक आया, कुछ ही पलों में थम गईं सांसें।
2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Jul 16, 2026

chhindwara

bjp parshad lokesh dehariya dies after heart attack, भाजपा पार्षद लोकेश डेहरिया का हार्ट अटैक से निधन (source-patrika)

Chhindwara BJP Parshad Lokesh Dehariya Death: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में नगरनिगम के वार्ड नंबर 47 के भाजपा पार्षद लोकेश डेहरिया (48) का अचानक निधन हो गया। पार्षद खाना खाने के बाद अपने घर के पास टहल रहे थे, वो टहलते वक्त मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। पार्षद की मौत की घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर गुरुवार को तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा पार्षद की मौत से गुरुवार को दिनभर शहर में शोक का माहौल रहा, बड़ी संख्या में लोग भाजपा पार्षद को अंतिम विदाई देने और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे।

देखें वीडियो-

48 साल की उम्र में भाजपा पार्षद का निधन

नगर निगम के वार्ड नंबर 47 के भाजपा पार्षद लोकेश डेहरिया (48) का गुरुवार को छिंदवाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ। पार्षद लोकेश डेहरिया का बुधवार रात को घर के पास टहलते वक्त हार्ट अटैक से निधन हो गया। पार्षद लोकेश डेहरिया रात का खाना खाने के बाद सिद्धिविनायक रेसिडेंसी स्थित अपने घर के पास टहलने निकले थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पार्षद डेहरिया सामान्य रूप से टहलते हुए फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अचानक एक स्थान पर रुकने के एक से दो सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़े। वहां से कुछ लोग कुछ समय बाद गुजरे लेकिन किसी ने शराबी समझकर उन्हें नहीं उठाया था, कुछ समय बाद आसपास मौजूद लोगों को जानकारी लगी तो उन्हें तुरंत उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर

पार्षद डेहरिया के आकस्मिक निधन से स्थानीय लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में गहरा शोक व्याप्त है। वह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी थे। पार्षद का गुरुवार को अंतिम संस्कार कराया गया वहीं भाजपा के पदाधिकारी के साथ ही सांसद विवेक बंटी साहू भी पार्षद के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया।

हवा-पानी से लगने लगा था डर, तीन महीने पहले कुत्ते ने मारी थी खरोंच, दमोह में ठेकेदार की मौत

ये भी पढ़ें
DAMOH

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 07:04 pm

Published on:

16 Jul 2026 07:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / फोन पर बात करते-करते भाजपा पार्षद को आया हार्ट अटैक, छिंदवाड़ा में मौत

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mehndi Suicide Note: मेहंदी से हाथ-पैर पर प्रीति ने लिखा सुसाइड नोट, ताकि कोई मिटा न सके, छिंदवाड़ा की दुखद घटना

chhindwara
छिंदवाड़ा

बेटी को नागपुर छोड़ने निकला था… रास्ता भटका, पांढुर्णा में 80 फीट ऊंचे टावर पर 50 घंटे लटका रहा बुजुर्ग

Pandhurna old man high voltage drama
छिंदवाड़ा

प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर कपड़े की थैलियों का वितरण

chhindwara
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में बैंक में घुसे बदमाशों ने फेंका बम, धुआं-धुआं हुआ कमरा, फिर भी डटी रही पुलिस

chhindwara bank robbery attempt failed rope bomb police attack accused arrested
छिंदवाड़ा

सुंदर देवरे नगर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, आज पूर्णाहुति

chhindwara
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.