सुंदर देवरे नगर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, आज पूर्णाहुति

छिंदवाड़ा। सुंदर देवरे नगर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का तीन दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में सांसद बंटी विवेक साहू ने पहुंचकर पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। वार्ड नंबर 40 स्थित श्री सिद्धेश्वर मारुति महाकाल मंदिर में जन कल्याण समिति द्वारा 25 जून से 27 जून तक त्रिदिवसीय श्री शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। पार्षद नगर निगम सभापति चंद्रभान देवरे ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा एवं पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन शनिवार को शाम 5 बजे से किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद ने अपनी निधि से तीन लाख रुपए की प्रोफाइल शीट लगाने की घोषणा की। वार्ड के वरिष्ठ बालाजी देवरे एवं समिति ने सांसद को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य पंडित नंदकिशोर शास्त्री एवं पंडित विनोद शर्मा द्वारा पूजन पाठ एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराया जा रहा है।