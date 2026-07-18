39 खरीदी केंद्रों से गायब हो गया 1839 क्विंटल गेहूं, समितियों व ट्रांसपोर्टरों से होगी 40 लाख की वसूली

छिंदवाड़ा। जिले के 39 सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों से कुल 1839 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। यह गेहंू सोसायटियों में तथा गेहूं परिवहन के दौरान कम हुआ है। जिसमें समिति में 1515.20 क्विंटल तथा परिवहन के दौरान 321.3 क्विंटल की कमी सामने आई है। इस गंभीर मामले में संबंधित समिति प्रभारियों तथा गेहंू का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से 40 लाख रुपए की वसूली की तैैयारी की जा रही है। यह लापरवाही समर्थन मूल्य पर की गई गेहूं खरीदी प्रक्रिया के दौरान सामने आई है। नागरिक आपूर्ति निगम ने इन सभी 39 प्रभारियों तथा गेहूं का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे गायब गेहूं की राशि वसूली की जाएगी। यह घटना सरकारी खरीद में अनियमितताओं और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है। इस वर्ष खरीदी केंद्रों पर पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा गेहूं की खरीदी की गई है इस वर्ष पूरे जिले में 13 लाख 25 हजार 173 क्विंटल 72 किलो की खरीदी की गई है।