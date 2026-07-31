छह साल से किराए के भवन में स्टोर हो रही करोड़ों की जीवनरक्षक दवाएं

छिंदवाड़ा. जिले में मरीजों को समय पर जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए रखी जाने वाली दवाओं का भंडारण पिछले छह वर्षों से किराए के भवन में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग आज तक दवा भंडारण के लिए स्थायी भवन की व्यवस्था नहीं कर पाया है, जिसके चलते पूरी व्यवस्था अस्थायी संसाधनों के सहारे संचालित हो रही है। जानकारी के अनुसार जिले के शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आपूर्ति के लिए आने वाली जीवनरक्षक दवाओं को किराए के भवन में सुरक्षित रखा जाता है। यहां से आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं की आपूर्ति की जाती है। हालांकि विभाग का कहना है कि दवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक मानकों का पालन किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से किराए के भवन पर निर्भरता व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा के लिए दवा भंडारण का अपना स्थायी भवन होना चाहिए, ताकि दवाओं के सुरक्षित रखरखाव के साथ वितरण व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बन सके।