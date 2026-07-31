एटीएम में डकैती डालने की योजना बनाते धराए तीन बदमाश, दो फरार

छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने खजरी शराब भट्टी के पास स्थित एटीएम में डकैती डालने की योजना बनाते एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को काराबोह डेम के पास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान दो युवक झाडिय़ों में घुसकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें कई स्थानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से धारदार हथियार समेत कई औजार बरामद किए है, पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में चोरी व अन्य कई अपराध दर्ज है। देहात पुलिस को 29 जुलाई को सूचना मिली थी कि काराबोह डेम के पास एक खंडहर में चार-पांच युवक बैठे हैं तथा आपस में खजरी शराब भट्टी के पास स्थित एटीएम में देर रात 12 से एक बजे के बीच डकैती डालने की योजना बना रहे है तथा इस दौरान किसी के आने पर उसकी हत्या करने की बात भी कर रहे है।