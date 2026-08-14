‘सुबह खुशी-खुशी स्कूल भेजा था,मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में दे दिया’ छात्र प्रिंस की मां ने सुनाई आखिरी पलों की दर्दनाक कहानी

मां ने आरोप लगाया कि स्कूल से उनके बच्चे को उनकी गोद में दिया गया और कहा गया कि उसे डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब वह स्कूल पहुंचीं तो उन्हें यह समझ नहीं आया कि हेडमास्टर पहले कहां थे और बाद में उनके साथ क्यों आए। बेटे की मौत के बाद मां का एक ही सवाल है कि अगर स्कूल में पहले भी ऐसी घटना हुई थी, तो तब अभिभावकों को क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि इस मामले में ऐसा इंसाफ हो जिससे स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।