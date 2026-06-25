Pali: 4 बहनों का इकलौता भाई और 2 मासूमों का पिता स्कूल में फंदे से लटका मिला, घटना के वक्त रिकॉर्ड रूम में लगी थी आग

बता दें कि गुरुवार सुबह जब लोग स्कूल से धुआं उठता देख मौके पर पहुंचे, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर इतना बड़ा हादसा हो चुका है। आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड की टीम को स्कूल के हॉल में रेलिंग से बाबू का शव लटकता हुआ मिला।

मृतक की पहचान टैगोर नगर निवासी राघवेंद्र शर्मा (34) पुत्र स्वर्गीय एसएन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के पास से करीब 20 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।