जयपुर में 2 सहेलियों की मौत का जिम्मेदार कौन? 41 दिन से इंसाफ के लिए खुद सबूत जुटा रहे परिजन, 320 बाइकों का खंगाला रिकॉर्ड

Rajasthan Road Accident: जयपुर: जगतपुरा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से दो सहेलियों सुगना देवी और सुनीता बैरवा की मौत को 41 दिन बीत चुके हैं। हादसे के जिम्मेदार चालक तक पुलिस अब भी नहीं पहुंच सकी है। इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था, वह अब इंसाफ की आस में भटक रहे मृतक महिलाओं के परिजन खुद कर रहे हैं।