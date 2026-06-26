जयपुर: बारात रवाना होने से पहले शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या, दूल्हे समेत 4 लोग गिरफ्तार, टालनी पड़ी शादी

मृतक के पिता कैलाशचंद शर्मा की शिकायत पर सांगानेर सदर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है। सागर बैरवा (27) मुख्य आरोपी (दूल्हा), अमन बैरवा (21) आरोपी, विकास बैरवा (26) आरोपी और रामस्वरूप बैरवा (48) आरोपी। इसके अलावा पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है।