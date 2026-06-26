राघवेंद्र शर्मा मौत मामला: 16 पन्नों के सुसाइड नोट में छिपा है क्या सच? DVR और रिकॉर्ड रूम में लगी आग से गहराया रहस्य

Pali Raghavendra Sharma Death Case: पाली शहर के टैगोर नगर में स्थित एडी डागा पब्लिक स्कूल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल परिसर के एक हॉल में 30 साल के अकाउंटेंट राघवेंद्र शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस को घटनास्थल से 15-16 पन्नों का एक लंबा सुसाइड नोट भी मिला है।