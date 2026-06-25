भारत-पाक बॉर्डर के पास धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन, MP उम्मेदाराम बेनीवाल बोले- थार में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी

इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक परमार, रिडमल सिंह दांता, सुरताराम मेघवाल, गणपत सिंह ताणु, मुकन सिंह राजपुरोहित, किस्तूर सिंह रावणा राजपूत, बांका राम सुथार, रमेश प्रजापत, महावीर बोहरा, वीपी सिंह महेचा, अनिल जोशी, तरुण बलवानी, ठाकराराम माली, एडवोकेट कानाराम बारूपाल, मुल्तान सिंह महाबार सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हजारों लोगों ने अपनी बात रखते हुए सामाजिक एकता, सद्भाव और आपसी सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लिया।