‘भारत-पाक बॉर्डर के पास सिर्फ 100 लोगों के लिए क्यों बनी करोड़ों की मस्जिद?’ पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का सवाल

कैलाश चौधरी ने एक पुरानी घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय शिव विधानसभा (चौहटन क्षेत्र) की एक पीड़ित महिला उनके पास रोते हुए आई थी। उस महिला ने शिकायत की थी कि जिस जमीन पर उसके दादाजी और पिताजी के समय से यानी पिछले 40 वर्षों से उनका कब्जा था, उस पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ मुस्लिम लोगों ने जबरन नजर गड़ा दी। उन लोगों ने महिला के परिवार के साथ मारपीट की और उन्हें वहां से यह कहते हुए भगा दिया कि तुम्हारा यहां कुछ नहीं है, तुम कहीं और जाओ, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है।