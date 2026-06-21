Success Story: 2 वक्त की रोटी का था संकट, अब 5 राज्यों में फैलाया बिजनेस; भरतपुर की ओमवती बनीं सैकड़ों महिलाओं की रोल मॉडल

तुलसी माला निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए ओमवती बताती हैं कि वे इसके लिए कच्चा माल (तुलसी की लकड़ी) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जैत गांव से मंगवाती हैं। तुलसी की अलग-अलग वैरायटी की लकड़ी बाजार में 200 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति किलो तक मिलती है। 1 किलो तुलसी की लकड़ी से लगभग 20 भजन मालाएं तैयार होती हैं। इसी 1 किलो लकड़ी से गले में पहनने वाली 30 से 80 तक छोटी मालाएं बनाई जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह व्यवसाय बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा काफी अच्छा होता है।