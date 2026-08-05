Rajasthan Crime: बेटी के सामने महिला की गोली लगने से गई जान, घटना का वीडियो आया सामने

सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि महिला हाथ में लकड़ी लेकर आरोपी की ओर बढ़ती है। इसी दौरान आरोपी अवैध हथियार निकालकर फायर कर देता है। गोली लगते ही महिला सड़क पर गिर जाती है। घटना के समय उनकी बेटी भी वहीं मौजूद थी, जिसने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी मौके से भागने लगा। बाद में ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।