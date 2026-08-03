Rajasthan : घर के सामने खड़ा होने से किया मना, नाराज आरोपी ने महिला की गोली मारकर हत्या की, गिरफ्तार-हथियार बरामद

Deeg Murder Case : डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के मवई गांव में रविवार को मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घर के सामने खड़े होने और अभद्र व्यवहार का विरोध करने पर एक युवक ने कथित रंजिश पाल ली और कुछ ही देर बाद खेत से लौट रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल भरतपुर के आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया।