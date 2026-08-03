Chaiwalas : ‘ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं’, आखिरी रील देख रो रहे सभी, अधूरे रह गए दौसा के मशहूर ‘चायवालाज’ के सपने

Chaiwalas : …सारी दुनिया भुलाए बैठा हूं, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं…। अयोध्या में दो माह पहले बनाई गई यह रील अब 'चायवालाज' के संस्थापक और लेखक रोहित शर्मा की याद बन गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस रील को देखकर उनके मित्र और परिजन भावुक हो रहे हैं। 30 वर्षीय रोहित ने शनिवार रात दौसा में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। रविवार को साकेत कॉलोनी स्थित उनके घर में मातम पसरा रहा।