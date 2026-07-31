Rajasthan Govt Scheme: युवाओं को मिल रहा आसानी से लोन, सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं; ब्याज सिर्फ 5.5 प्रतिशत

दौसा। नए उद्यमियों और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान वित्त निगम कई योजनाओं के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध करा रहा है। खास बात यह है कि निगम से ऋण लेने के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत मात्र 5.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उद्योग शुरू करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। राजस्थान वित्त निगम के कार्यकारी निदेशक (आईएएस) डॉ. हरसहाय मीणा ने निगम की योजनाओं, उपलब्धियों और युवाओं के लिए संदेश को लेकर राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत की।