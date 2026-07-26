Rajasthan: आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में पकड़ी शराब की बड़ी खेप, 5 बैगों में भरकर ले जा रहा था गुजरात

राजस्थान में ट्रेनों के जरिए शराब तस्करी का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके है। करीब चार दिन पहले ही राजस्थान आबकारी विभाग ने अन्य राज्यों से हो रही शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर जंक्शन पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी दलीप ट्रेन के जरिए हरियाणा से बिक्री योग्य 72 शराब की बोतलें लेकर आया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रेन से लाई गई 72 शराब की ​बोलतें जब्त की थी। करीब 5 महीने पहले जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में भी शराब तस्करी का ऐसा ही मामला सामने आया था। जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टॉयलेट में लगे वायर बॉक्स की प्लाई में छिपाकर लाई गई अंग्रेजी शराब की 48 बोतलें जब्त की थी। इससे पहले भी रानीवाड़ा के पास शराब की खेप पकड़ी गई थी।