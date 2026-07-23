Dausa Murder: पत्नी से अफेयर के शक में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी, फिर घर में जाकर सो गया, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई को अशोक ने सौरभ को शराब पीने के बहाने भांडारेज मोड़ के पास स्थित सुनसान तलाई पर बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। जब सौरभ नशे की हालत में था, तब आरोपी उसे तलाई की ओर ले गया। वहां उसने शराब की बोतल तोड़ी और उसके नुकीले कांच से सौरभ के गले पर लगातार कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सौरभ वहीं खून से लथपथ तड़पता रहा, जबकि आरोपी उसे मरने के लिए छोड़कर घर लौट गया और सामान्य दिनचर्या की तरह सो गया।