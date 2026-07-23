Rajasthan: खाटूश्यामजी जा रहे यात्री के चलती ट्रेन में सीने में उठा दर्द, CPR देकर बचाई जान

यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की है। जब ट्रेन बांदीकुई रेलवे स्टेशन से दौसा जंक्शन के लिए रवाना हुई। तभी दौसा के खान भाकरी पहुंचते ही यात्री की तबीयत बिगड़ गई। ट्रेन में सवार यात्री मुकेश रैकवाल के अचानक सीने में तेज दर्द उठा। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिससे डिब्बे में मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। इसी दौरान ट्रेन में सफर कर रहे पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह प्रभाकर ने स्थिति को गंभीरता से समझा और बिना समय गंवाए यात्री की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पहले मुकेश की स्थिति का आकलन किया और फिर उन्हें सीपीआर देना शुरू किया। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार यात्री की हालत में सुधार होने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।