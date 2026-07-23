धौलपुर के राजाखेड़ा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को ट्रैक्टर ने कुचला, इलाज के दौरान मौत

मिली जानकारी के अनुसार, बसई नवाब (थाना कौलारी) निवासी सीताराम कुशवाहा के पुत्र हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा बुधवार को अपनी बाइक से राजाखेड़ा थाने से रवाना हुए थे। उन्हें जयपुर हाईकोर्ट में एक मामले का जवाब प्रस्तुत करने के लिए धौलपुर होते हुए जयपुर जाना था।

बता दें कि जैसे ही वे दिहौली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि देवेंद्र कुशवाहा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।