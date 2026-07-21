Dholpur: सिलेंडर छोड़, फिर चूल्हा जलाने को मजबूर महिलाएं

समय के साथ उज्जवला की भी चमक फीकी पड़ती जा रही है। कारण सरकार के योजना को लेकर नए-नए आदेश। दरअसल सरकार के चार सिलेंडरों पर सब्सिडी सीमित करने से उज्जवला धारक महिलाएं परेशान हैं। जिनका गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। महिलाओं ने सरकार आड़े हाथों लेते खरी खोटी सुनाई। कागजी दावों और चुनावी रैलियों में भले ही 10 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन बांटने की पीठ थपथपाई गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के गाल पर एक कड़ा तमाचा है। देखा जाए तो एक औसत परिवार के लिए एक सिलेंडर एक या डेढ़ माह तक ही उपयोग होता है। जिस कारण साल में लगभग १० सिलेंडर की धारकों को जरूरत होती है। अब ऐसे में केवल चार सिलेंडरों पर सब्सिडी देने से गरीब तबके के लोगों को शेष सिलेंडरों का मूल्य पूरा चुकाना पड़ रहा है, जबकि सिलेंडरों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उज्जवला धारक गैस को दरकिनार कर फिर पारंपरिक चूल्हे पर लौट रही हैं।