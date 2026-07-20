Dholpur: पशु चराने गए किशोर की पत्थरों से कुचल कर निर्मम हत्या

गांव कुहावनी निवासी अजय मीणा ने बताया कि उनके चाचा का लडक़ा 16 वर्षीय मनोज पुत्र मुन्नालाल मीणा निवासी सिंगारई गांव कुहावनी रविवार को दिन में 2 बजे भैंसों को चराने गया था। उसके पिता के घर पर गिरने से हाथ में फैक्चर हुआ था। जिनको उसकी मां और छोटा भाई धौलपुर ले गए थे। मनोज जब शाम 7 बजे तक घर नहीं पहुंचा और पशु लौट आए तो ग्रामीणों को शंका हुई। तलाश किया तो रात करीब 8 बजे बसेड़ी रोड टोल टैक्स के पास खेतों में शव पड़ा मिला। सूचना पर सदर थाना एसएचओ मोहर सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और रात में ही मौके पर एफ एसएल टीम को बुलाकर मौके से सबूत एकत्रित किए। गुस्साएं लोगों ने रात 11 बजे ही बसेड़ी मार्ग पर ट्रैक्टर, पत्थर और अन्य साधनों से जगनेर, भरतपुर, बसेड़ी, बाड़ी मार्ग को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर जाम लगा दिया। सोमवार को प्रदर्शन जारी होने और ग्रामीणों ने अडऩे पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे समझाइश की और निश्पक्ष जांच का भरोसा दिया। जिस पर विरोध प्रदर्शन खत्म समाप्त हुआ। मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी लाया गया है। जहां पंचनामे के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और शव परिजनों को सौंपा गया। करीब 13 घंटे बाद जाम खुला।