राजस्थान में 15 साल के छात्र की पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या, जंगल में कट्टे से ढका मिला शव, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

मृतक कंचनपुर थाना अंतर्गत गांव गुहामनी का है। जहां किशोर घर से भैंस चराने गया था। देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसको ढूंढने खेतों पर गए और देर शाम खेतों में उसका शव संदिग्ध हालत में मिला। किशोर का सिर पत्थरों से कुचला गया है और दोनों हाथ बंधे हुए मिले हैं। मृतक मनोज पीजी कॉलेज का छात्र है। किशोर की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता देख जांच प्रारंभ कर दी है।