Rajasthan VIDEO : बाइक समेत सवार को ‘निगल’ रही धरती, ‘देवदूत’ बचा रहे जान, आखिर ये हो क्या रहा है?

राजस्थान के धौलपुर जिले में मानसून रिटर्न की तेज बारिश ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के जल निकासी के दावों की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। धौलपुर शहर में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर हुए भारी जलभराव के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां सड़क किनारे उफान मार रहे खुले नाले में एक बाइक सवार युवक अचानक अपनी चलती बाइक समेत समा गया। पानी के तेज बहाव और जलभराव के कारण सड़क तथा नाले के बीच का अंतर पूरी तरह खत्म हो चुका था, जिसके चलते बाइक सवार को खुले नाले का जरा भी अंदाजा नहीं लग सका। हादसा देखकर आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि देखने में ऐसा लगा मानो सड़क धंस गई हो और धरती बाइक सवार को बाइक समेत निगल गई हो।