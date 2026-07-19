‘बिजली विभाग की लापरवाही ने मेरे जवान बेटे को मार दिया’, धौलपुर में हाईटेंशन लाइन से मौत के बाद रोते हुए बोले पिता

जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर थाना पुलिस भी चिकित्सालय पहुंच गई। ग्रामीण भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह चौहान के साथ मृतक किशोर के पिता विजय सिंह पुत्र कुवंर सिंह निवासी गढ़ी जौनावद को लेकर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया कि प्रार्थी ने विद्युत विभाग की हाई वॉल्टेज लाइन घर के ऊपर से गुजरने की शिकायत एक महीने पहले से की जा रही थी, जिसके लिए विद्युत विभाग के एईएन आनंद कुमार जेइएन विशाल दोनों को शिकायत दर्ज कराई तथा इस स्थिति के बारे में अवगत कराया।