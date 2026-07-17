Dholpur: जलीय जीवों के अशियाने पर ग्रहण बनते गंदे पानी के नाले

एक ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय घडिय़ाल चंबल सेंचुरी को बचाने के लिए चंबल नदी के तटों से बजरी का खनन रोकने के आदेश दे रखे हैं, जबकि दूसरी और चम्बल के पानी को अशुद्ध किया जा रहा है। मामला सिर्फ धौलपुर तक ही सीमित नहीं है, अपितु कोटा क्षेत्र में भी कई नालों का गंदा पानी चंबल के स्वच्छ पानी को गंदा कर रहा है। जिससे जलीय जीवों के साथ आमजन के जीवन पर खतरा पैदा होने की संभावना बनी हुई है। देश की सबसे साफ और मीठे पानी में शुमार चम्बल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर यमुना नदी और उसके बाद गंगा में मिल जाती है। चम्बल नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल किया है। चम्बल नदी का पानी मीठा और फिल्टरयुक्त है। साथ ही फ्लोराइड की मात्रा नाम मात्र की है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चम्बल घडिय़ाल अभ्यारण्य साल 1978 में स्थापित कर दिया था और जब से नदी में घडिय़ालों का लालन पालन लगातार जारी हैं। एशिया महाद्वीप की प्रदूषण मुक्त नदी चम्बल होने के कारण इसमें घडिय़ाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ समेत अन्य जलीय जीव विचरण कर रहे हैं। दुर्लभ डायनासोर प्रजाति के घडिय़ाल देश दुनिया से विलुप्त प्राय हैं, ऐसे में चंबल नदी में इनकी अच्छी संख्या होना सुखद है।